Aux Fidji, Romain a gagné la récompense qu’il partage avec Sandrine. Les deux aventuriers vont profiter d’un massage salvateur. Un massage sur des corps meurtris par leur vie sur le camp, c’est magique et idyllique. Tout pour reprendre des forces. Sandrine et Romain regagneront leur campement apaisés et repus. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).