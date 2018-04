DUEL - interview du sortant (Ep.4)

C’est le troisième duel de ce combat des héros. Julie VS Chantal puis Julie VS Raphaële et ce dernier Raphaële VS Cédric. Seul(e) le/la gagnant(e) peut regagner L'île de l'exil et espérer réintégrer l'aventure après la réunification. Ce soir Raphaële vainqueur du dernier duel contre Julie, s’est opposée à Cédric, éliminé lors du dernier conseil. L’objectif était d’empiler 5 boules sur des supports. Le premier aventurier à réaliser son empilement, l’emportait. Et c’est Raphaële qui a remporté ce troisième duel. Cette fois, la partie est vraiment terminée pour Cédric. L’aventurier nous confie ses premières impressions.