Duel : Julie VS Raphaële, qui l’emporte ? Qui part définitivement l’aventure ? (Ep.3)

Sur l’île de l’Exil, le duel entre Julie et Raphaële est annoncé. Julie se prépare pour son deuxième combat : cette fois elle veut éliminer Raphaële. Enjeu fatidique pour les deux femmes : perdre c’est quitté définitivement ce combat des héros. Chacune essaie de trouver la position qu’il la soulage le plus. Ces deux aventurières ont battu le record de ce jeu qui était de 31 minutes. Elles ont tenu le bâton à bout de bras pendant plus d’1 heure. Et la victoire est pour Raphaële. Et comme Julie souhaite que Raphaële ait toutes ses chances de victoire dans l’aventure, la Catalane lui offre le collier d’immunité individuelle trouvé sur l’île. La fée Julie quitte les Fidji mais elle aura marqué de son empreinte ce combat des héros. Extrait du REPLAY de l’émission 3 de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 30 mars 2018