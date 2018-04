DUEL - Raphaële VS Clémentine, qui remporte l’épreuve ? (Ep.6)

Loin des négociations de qui sera ambassadeur, sur l’île de l’exil, dans le plus grand secret, le duel entre Raphaële et Clémentine est annoncé. C’est le 5è duel depuis le début de l’aventure et l’avant-dernier avant. Le dernier aventurier qui remportera le 6è duel réintègrera l’aventure. En revanche, l’aventurier qui perd ce duel, repartira définitivement de l’aventure. Aujourd’hui, c’est un duel où il va falloir être extrêmement minutieuse et calme pour pouvoir le remporter. L’objectif est de placer 7 pièces de bois en équilibre sur des tables à bascule. Chacune aura une corde qui permet de maintenir la table droite. La première qui est capable de placer ces 7 pièces de bois en équilibre sur la table remporte le duel. Qui de Raphaële ou de Clémentine remportera ce duel ?EXTRAIT du REPLAY de l’émission 6 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 20 avril 2018