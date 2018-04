DUEL : Raphaële VS Tiffany, qui va l’emporter ? (Ep 5)

Sur l’île de l’exil, l’heure du glas a sonné pour ce quatrième duel. Le duel opposant Raphaële à Tiffany est annoncé. Qui de Raphaële, troisième duel après avoir affronté en dernier Cédric, ou Tiffany, dernière éliminée au conseil des nouveaux Jaunes, remportera ce combat ? Ce duel s’annonce acharné. Chaque éliminé au conseil pourra avoir une seconde chance dans l’aventure. Cette épreuve est un jeu de concentration où les deux opposants devront chacun de leur côté construire un édifice de 3 étages. Ce qui compte c’est d’aller le plus vite possible et d’être la première a réalisé sa tour. Le premier ou la première qui réalise sa tour, l’emportera et pourra rester à l’Exil. C’est le quatrième duel de l’aventure sur un total de six. Le dernier aventurier à l’Exil pourra réintégrer l’aventure à la réunification à la surprise de tous. Attention prêts ? 3, 2, 1… Go ! Extrait issu du REPLAY de l’émission 5 de Koh-Lanta : le combat des héros du vendredi 13 avril 2018