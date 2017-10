Qui est éliminé ce soir ? (résultat)

ATTENTION SPOILER – Dans l’archipel des Fidji, ce sont les revirements imprévisibles des anciens. Les jeunes doivent faire front à un pacte des anciens d’hier devenu très fragile André, Magalie et Tiffany doivent faire confiance à Maxime et Fabian, qui eux, veulent éliminer les anciens les plus forts, qui pourraient faire de l’ombre à leur avenir dans l’aventure. Pour rappel, Magalie a le bulletin de vote supplémentaire que Marvyn lui a donné lors de son élimination… Qui est l’aventurier sortant de cette neuvième émission ? Cliquez pour le savoir ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 27 octobre 2017 (Emission 9).