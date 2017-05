Emotion - Les aventuriers ont du courrier !

Corentin et Mathilde mettent le cap au nord, ils scrutent la côte à la recherche d'un coffre ou d'un indice. Après maints efforts, le binôme trouve in fine le trésor. Un trésor qui referme de la nourriture et du courrier. Le choix est vite fait, les aventuriers repartent avec le courrier des familles, laissant au passage celui de Claire et Sandro. De retour sur le camp, ils expliquent leur décision aux autres aventuriers. Regardez ! — Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 9 - Vendredi 5 mai 2017 sur TF1.