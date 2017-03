Emotion - Manuella craque suite à une nuit difficile

Ce matin chez les rouges, la nuit arrosée a laissé des traces et le moral des Bokor est au plus bas. Manuella a un coup de blues et laisse échapper quelques larmes. Pour une fois chez les rouges, Clémentine, Marjorie et Manuella vont prendre le temps de se parler et de se réconforter. C’est dans les moments difficiles qu’ils vont se serrer les coudes et savoir compter les uns sur les autres. Les trois femmes sont soulagées. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 3 - Vendredi 24 Mars 2017 sur TF1.