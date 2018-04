Les deux anciens jaunes, Candice et Ludovic, débarquent sur le camp rouge. Les choix de Yassin, nouveau capitaine des Rouges, sont réfléchis : Candice pour sa force et sa bonne entente avec Jérémy ; Ludovic pour son côté pratique et notamment le feu et l’apport de connaissances dans la forêt. Extrait du REPLAY de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 6 avril 2018