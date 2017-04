Entre Yves et Frédéric, le courant ne passe plus

Chez les bleus, Kelly est partie mais Yves a eu peur. L'héraultais a bien cru sortir au conseil. Du coup, il est vexé et il le fait savoir à sa manière en boudant devant les membres de l’équipe. Vincent reproche à Yves de s’isoler sans raison. De son côté, Yves a l’impression d’être mis à l’écart depuis l’arrivée des ex-jaunes. Il se sent trahi par Mathilde, Claire et surtout Frédéric. Le ton monte vite chez les bleus et Frédéric ne tarde pas à mettre les choses au point avec Yves. Entre les deux hommes, le courant ne passe plus. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.