Epreuve d’immunité : quel binôme se libèrera en premier ?

L’épreuve d’immunité du jour va se jouer deux par deux. L’enjeu est encore plus grand car le destin de chaque aventurier est lié à son binôme. En remportant ce totem, ce sera donc deux aventuriers qui seront intouchables au prochain conseil. Mais les binômes perdants seront vulnérables à deux : celui qui aura le plus de voix entrainera dans sa chute son binôme. Il faudra donc faire preuve de cohésion et de complémentarité pour réussir à gagner ! Chaque binôme sera relié par une corde par une boucle. Il faudra se libérer de cette corde le plus vite possible en franchissant plusieurs obstacles. Au bout du parcours, il faudra extraire le bout de la corde d’un labyrinthe à l’aveugle. Alors, quel duo sera immunisé ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.