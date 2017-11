Epreuve d’immunité : quel binôme sera intouchable au conseil ?

Les quatre binômes arrivent sur le site du jeu de confort avec une pression supplémentaire : le destin des aventuriers se jouent à deux ! Qui entrainera l’autre dans sa victoire ou dans sa chute ? Le défi d’aujourd’hui est de disputer l’épreuve des aveugles. Dans chaque binôme, l’un sera guide, l’autre sera aveuglé, doté d’un bandeau sur les yeux. Tout d’abord un parcours à 2 où il faudra aller le plus vite possible. En fin de parcours, arrivés sur la barrière, les binômes se séparent : le guide reste en position pour guider leur aveugle respectif jusqu’à un masque de référence, pour qu’ensuite il essaie de le retrouver sur les poteaux plus loin. Le premier qui rapportera le bon masque à son binôme, remportera l’immunité ! Attention : 3,2,1… Go ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 17 NOVEMBRE 2017 (Emission 11).