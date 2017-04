Epreuve d’immunité – Les élastiques

C’est une épreuve culte de Koh-Lanta qui attend les aventuriers. Ils vont se frotter à l'épreuve des élastiques ! Le principe de cette épreuve d’immunité est simple : 7 aventuriers par équipe seront attachés à un élastique relié et maintenu au sol. Un huitième aventurier sera coach ! Le but : récupérer un à un les dix témoins plantés dans le sable. Le coach doit soutenir, encourager son équipe et disposer les témoins en bout de parcours. L'équipe qui brandit en premier le dixième et dernier témoin, le plus éloigné, remportera l’immunité et évitera le conseil. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.