Epreuve d’IMMUNITE : ELIMINATION IMMEDIATE pour le dernier (Ep. 7)

Plus l’aventure avance et plus les immunités deviennent importantes pour progresser avec sérénité. Le totem est remis en jeu. Cette épreuve est capitale à deux titres : un car le gagnant sera immunisé, repartant avec le totem et sera intouchable au conseil. L’autre car le dernier, le moins bon sera immédiatement éliminé sur cette plage. Il n’y aura pas de conseil, aucune décision des autres, pas de stratégie… qui repartira sur le champ ? Sur cette plage perdue de l’archipel des Yasawa, le moment est grave. Celui qui terminera le dernier de cette épreuve des grappins verra son aventure s’arrêter nette. C’est une épreuve d’adresse et de sang-froid… L’objectif est de récupérer trois palets de bois à l’aide d’un grappin relié à une corde. Mais auparavant il faudra passer trois obstacles pour se présenter sur le pas de tir. Le premier ou la première qui pose l’un sur l’autre les trois palets de bois remporte l’immunité et est intouchable au conseil. Pour le dernier ou la dernière, le combat des héros s’arrête brutalement. Attention : 3 ; 2 ;1 ;… Go - La dernière ligne droite s’est jouée entre Dylan et Pascal pour ne pas être éliminé. Regardez comment cela s’est passé…Mais tout n’est pas fini puisque ce perdant part à la résidence du jury final. Cet aventurier s'en va déçu surpris lui qui avait si bien manœuvré depuis le début pour passer au travers des éliminations. Il a réussi son pari, rester plus de 3 jours mais plus que ça, le Luxembourgeois à prouver qu’il pouvait concurrencer les meilleurs et il a trouvé des amis. L’équipe de la tribu réunifiée rentre au camp le cœur triste ayant vu un des leurs éliminé l’épreuve immunité… Mais son élimination immédiate laisse de la place à d’autres pour aller encore plus loin dans l’aventure et laisse de l’espoir…Extrait du REPLAY de KOH-LANTA : LE COMBAT DES HEROS du 27 avril 2018