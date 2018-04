Epreuve d’immunité : foncez tête baissée pour vous sauver (Ep.4)

Les deux équipes vont disputer sous leur nouvelle couleur leur première épreuve d’immunité. L’épreuve de cet épisode est à la fois force et cohésion. Les équipes vont devoir porter un bélier de 80 kg et 5 mètre s de long ; détruire les obstacles un par un le plus vite possible ; faire tomber le pont-levis puis faire preuve de logique et d’organisation. L’objectif est de passer toutes ces étapes avec en dernier lieu faire tomber le totem en fin de parcours. La première équipe qui renverse le totem, gagne cette épreuve d’immunité, remporte le totem d’immunité et est dispensée du prochain conseil. Pour l’équité numéraire des équipes, un des rouges ne participera pas à l’épreuve : Candice pioche la pierre noire. Les deux équipes sont prêtes à en découdre. Attention : 3,2,1.. C’est parti. Extrait du REPLAY de Koh-Lanta : Le combat des héros du vendredi 6 avril 2018