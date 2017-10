Epreuve d’immunité : inspirez pour être délivré

Les 10 aventuriers encore en compétition vont s’affronter individuellement. Les aventuriers vont devoir se mettre sous une échelle, résister à la marée montante pour ne pas se laisser envahir. Celle ou celui qui restera le plus longtemps sous l’échelle sera intouchable au conseil. A Koh-Lanta, surtout après la réunification, quand on gagne le totem, c’est le plus beau des cadeaux. Ceux qui n’auront pas le totem de l’immunité seront vulnérables au prochain conseil. Qui sera intouchable ? Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 27 octobre 2017 (Emission 9).