Epreuve d’immunité : le parcours du combattant

Les dix aventuriers encore en course vont s’affronter sur la mythique épreuve du parcours du combattant. C’est incontestablement l’épreuve la plus exigeante de l’aventure ! C’est une course de vitesse où il faudra franchir sept obstacles le plus vite possible. Il faudra du mental mais surtout du physique pour espérer remporter le fameux totem d’immunité et être ainsi intouchable au prochain conseil. Il y aura deux courses : une pour les femmes et une pour les hommes. Les meilleurs de chaque course s’affronteront pour un duel au sommet ! Alors qui remportera cette épreuve d’immunité ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 9 - Vendredi 5 mai 2017 sur TF1.