Epreuve d’immunité : le parcours du combattant.

C’est l’heure du jeu de l’immunité : le mythique parcours du combattant. Ce sera le même parcours Pour les femmes et les garçons et ils vont concourir séparément. La règle est extrêmement simple : le premier homme et la meilleure femme se qualifie pour la finale. Le totem est remis en jeu. La première course ce sont les femmes qui ouvrent le jeu. Mélanie et Romain sont en final de cette épreuve. Cette dernière étape de l’épreuve d’immunité n’a rien à voir avec le parcours du combattant. Attention : 3, 2, 1… Go ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 03 NOVEMBRE 2017 (Emission 10).