Epreuve d’immunité – Les paresseux

Les équipes sont maintenant réunifiées et les épreuves seront dorénavant individuelles ! Les 11 aventuriers devront se débrouiller seul pour espérer remporter des conforts ou des immunités. Pour cette première épreuve d’immunité en individuel, les aventuriers de la tribu blanche vont jouer aux paresseux. Une épreuve classique de Koh-Lanta ! Dans la position du paresseux, chaque concurrent sera suspendu à l’aide de ses bras et ses jambes. Il faudra tenir le plus longtemps possible pour gagner le précieux totem d’immunité et, ainsi, être intouchable au conseil. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.