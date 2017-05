Epreuve d’immunité – Les poteries en équilibre

Après la réunification, c’est essentiel de gagner l’épreuve d’immunité. Cela permet à celui ou celle qui gagne de repartir avec le totem et d’être intouchable au conseil. Aujourd’hui pour gagner, il faudra avoir de l’équipe. Chaque aventurier devra tenir en équilibre une planche avec deux poteries à son extrémité. Il faudra être le dernier en course pour espérer remporter le fameux totem d’immunité. Alors, qui aura le plus d’équilibre et de concentration ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.