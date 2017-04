Epreuve d'immunité – puzzle et chamboule tout !

C’est l’heure de l’épreuve d’immunité pour l’équipe bleue et l’équipe rouge. Chez les bleus, Yves tire une boule noire et ne pourra pas participer. Dans la même situation, Marjorie et Clémentine chez les rouges. Pour espérer éviter le conseil, les deux équipes vont devoir reconstituer un puzzle. Il faudra au préalable le détruire pour ensuite le reconstruire. Les aventuriers devront transporter les 18 pièces du puzzle au bout d’un parcours d’obstacles avant de pouvoir recréer la figure. Tout va se jouer à la concentration et à la rapidité pour gagner le totem d’immunité ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.