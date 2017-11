Epreuve d’immunité : qui sera intouchable au 12è conseil ?

Cinq aventuriers vont disputer ce jeu d’immunité demandant de la stabilité extrême dans la même position sans bouger d’un iota pour une épreuve totalement inédite dans Koh-Lanta. Les aventuriers vont devoir se mettre sur une petite poutre de 8 cm d’épaisseur attraper le trapèze, le maintenir bras tendus sans bouger. Dès l’instant vous bougez, vous êtes déséquilibré, le réservoir d’eau se renverse et tout le contenu tombe sur la tête. Celui ou celle qui restera en position le plus longtemps possible gagne l’immunité et est intouchable au prochain conseil. Attention : 3,2,1… Go ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).