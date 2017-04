Epreuve d’immunité – Qui sera le meilleur funambule ?

Le totem est remis en jeu pour cette nouvelle épreuve d’immunité. Mais avant de commencer, les bleus retrouvent Claire qui étaient partie à l’infirmerie lors du dernier conseil. Bonne nouvelle pour les Takeo, elle pourra participer à l’épreuve. Aujourd’hui, les rouges et les bleus vont devoir essayer d’être les meilleurs funambules ! Chaque aventurier devra passer sur une corde pendant que les autres tirent pour tendre la corde au maximum. Une fois tous les aventuriers passés, un aventurier dans chaque équipe aura la mission de libérer un symbole entravé le long d’un rondin. Dès que l’aventurier brandit le symbole, toute l’équipe doit monter à tour de rôle et le plus vite possible sur la plateforme d’arrivée. La première équipe qui parvient à encastrer son symbole remporte l’immunité ! Grâce à sa victoire face à Vincent, Yassin va pouvoir découvrir le parcours avant les bleus et en faire profiter son équipe. Deuxième avantage, les rouges pourront commencer l’épreuve 30 secondes avant les Takeo. Alors, qui remportera le totem ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.