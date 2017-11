Epreuve de confort en binôme : ensemble ils gagneront, ensemble ils perdront !

Ils sont huit encore dans l’aventure et à ce stade de la compétition, ces aventuriers ne vont pas disputer en individuel les deux épreuves mais en binôme ! Un tirage au sort vient de désigner les couples d’aventuriers : André avec Maxime ; Mélanie avec Tiffany ; Marguerite avec Romain ; Sandrine avec Magalie. Les quatre binômes vont pouvoir s’affronter lors de l’épreuve de confort. Chaque binôme sera attaché par une même corde. Ils vont devoir réaliser le plus vite possible un parcours et à l’arrivée, une fois que la corde sera bloquée par un poteau, l’objectif est de récupérer deux pièces de bois à 10 mètres à l’aide d’un grappin. Le binôme qui brandira deux pièces de bois en premier gagnera cette épreuve de confort. La récompense à la clé est un magnifique brunch ! Attention : 3, 2, 1… Go ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 17 NOVEMBRE 2017 (Emission 11).