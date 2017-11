Epreuve de confort : concentration et réflexion pour aller à la rencontre d’une nouvelle culture...

Ce jeu de confort demande de la mémoire. C’est un jeu de mémoire en relais : le premier relayeur devra mémoriser douze figures, passer un obstacle puis d’essayer de reconstituer le modèle. Dès que le relayeur pense avoir le bon modèle, il doit tourner la table pour faire partir le relayeur suivant. Et ainsi de suite jusqu’au 4è et dernier membre de l’équipe. La première équipe qui parvient à recomposer son modèle à l’identique au bout du parcours, l’emporte. La récompense est de rencontrer une famille fidjienne. Quelle équipe va gagner : celle de Romain ou celle de Sandrine ? Attention : 3,2,1… Go ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 03 NOVEMBRE 2017 (Emission 10).