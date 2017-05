Epreuve de confort : le grand bluff de Sandro à la dégustation

La fameuse épreuve de la dégustation est de retour dans Koh-Lanta ! Tous les aventuriers rêvent de la dompter. Il faut être motivé pour pouvoir avaler le plus vite possible araignées, scorpions, blattes et autres insectes peu appétissants. Pour se qualifier pour la finale, il faut avaler une grosse blatte ! Sur les 10 aventuriers en compétition, seuls les deux plus rapides iront en final. Ils tenteront de remporter une récompense incroyable : passer 24h au cœur du Cambodge dans une famille vivant sur un village flottant sur le lac d’eau douce le plus grand d’Asie du Sud Est : le lac Tonlé Sap. Mais il faudra avoir l’estomac bien accroché pour gagner ! Ou, comme Sandro, faire preuve de stratégie ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 9 - Vendredi 5 mai 2017 sur TF1.