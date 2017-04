Epreuve de confort : la guirlande de sacs

Cette épreuve de confort est très importante pour tous les aventuriers. D’abord, la récompense est unique : passer la soirée sur un bateau avec un beau buffet et de la musique. C’est pour cela qu’il est impératif de gagner car pour la tribu qui perd, il y aura une autre peine : l’équipe perdante disputera un jeu en individuel et l’aventurier qui arrivera dernier sera instantanément éliminé de Koh-Lanta ! Pour remporter l’épreuve de confort, chaque aventurier devra aller chercher une guirlande de sacs, plus ou moins lourde, et la transporter jusqu’au bout d’un parcours d’obstacles. L’équipe qui rapporte toutes les guirlandes avant l’autre gagne le confort et évite l’épreuve éliminatoire ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.