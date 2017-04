Epreuve de confort – Le labyrinthe flottant

Les bleus et les rouges sont réunis autour de Denis Brogniart avant de disputer leur dernière épreuve en équipe : le labyrinthe flottant. A la clé, deux belles côtes de bœuf à faire griller et des frites dorées ! Les aventuriers en salivent d’avance. Mais pour gagner, il faudra de l’équilibre. Après avoir tiré une boule noire chacune, Manuella et Marjorie sont exclues du jeu. Pour ce jeu inédit, les aventuriers devront placer 3 boules blanches au centre de leur labyrinthe. L’équipe qui place ses 3 boules blanches en premier remporte l’épreuve et la récompense ! Alors, qui sera le mieux coordonné sur les plateformes ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 8 - Vendredi 28 Avril 2017 sur TF1.