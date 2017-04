Epreuve de confort : nouvelle technique pour transporter la boue !

Pour cette épreuve de confort, les aventuriers de Koh-Lanta vont pouvoir gagner une récompense magnifique : l’équipe gagnante pourra profiter d’un appel téléphonique. Chaque aventurier pourra appeler ses proches pendant quelques minutes pour prendre des nouvelles. Mais pour gagner, il faudra prendre un bon bain de boue ! Chaque équipe sera divisée en deux. Une partie ira se plonger dans la boue et devra transmettre cette boue aux autres aventuriers de leur équipe. Ces derniers devront remplir les seaux au maximum. L’équipe qui aura collecté le plus de boue remporte la victoire et pourra appeler leurs proches. Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 6 - Vendredi 14 Avril 2017 sur TF1.