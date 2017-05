Epreuve de confort : le parcours en 4 étapes

C’est l’heure du jeu de confort ! Les aventuriers vont disputer une épreuve mythique de Koh-Lanta : le parcours en 4 étapes. Il faudra faire preuve à la fois de force et de stratégie pour passer les 4 obstacles du parcours. Les femmes porteront un sac pesant 3 kilos et les hommes 6 kilos. A chaque étape, les deux aventuriers qui arrivent derniers de la course seront éliminés et devront passer leurs sacs à l’aventurier de leur choix. A la clé un confort magique : un petit-déjeuner complet composé de bacon, œufs, crêpes, jus de fruits, viennoiseries, gâteau, etc. Qui remportera cette récompense alléchante ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 10 - Vendredi 12 mai 2017 sur TF1.