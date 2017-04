Epreuve de confort : les pyramides en équilibre

C’est une récompense incroyable qui attend les aventuriers de Koh-Lanta aujourd’hui. L’équipe qui gagne ce jeu de confort remporter un kit de pêche ! Un matériel essentiel pour attraper du poisson et pouvoir se nourrir. Les deux équipes s’affrontent au jeu de la pyramide. Sur des structures en forme de toit, chaque équipe devra rester en équilibre sur les deux pans du toit à l’aide d’une corde. C’est un jeu par élimination. L’équipe qui disparait de son toit perd l’épreuve et offre la victoire à l’autre. C’est statique, il faut avoir du mental et des muscles ! Mais il faut aussi déterminer une bonne stratégie dans le positionnement de chaque aventurier pour tenir le plus longtemps possible sans déséquilibrer la pyramide. Alors, qui remportera le kit de pêche tant convoité ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 5 - Vendredi 7 Avril 2017 sur TF1.