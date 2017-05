Epreuve de confort : les seaux percés

Les quatre binômes sont constitués : Frédéric et Clémentine, Vincent et Mathilde, Kelly et Corentin, et Claire et Sébastien. Ils vont disputer leur première épreuve de confort à deux et tester la cohésion de leur binôme. Et pour l’occasion, c’est une épreuve inédite qui les attend : les seaux percés. Dans chaque binôme, l’un va aller chercher en mer de l’eau avec un seau percé. Il faudra revenir le plus vite possible jusqu’à la barrière et transmettre un maximum d’eau dans le seau non-percé de son partenaire en la jetant. Il faudra enfin verser l’eau dans un bambou pour remplir un réceptacle. Le binôme qui remplit son réceptacle le plus vite et fait tomber son bambou, remporte ce jeu de confort. A la clé, une balade dans la ville de Kep pour découvrir le marché aux crabes bleus et en manger bien sûr ! Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 11 - Vendredi 19 mai 2017 sur TF1.