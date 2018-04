Epreuve de CONFORT : tirage au sort, récompense, défaite malheureuse (Ep.7)

Cette épreuve est une bonne occasion pour reprendre des forces à mi-course. Ce jeu de confort sera particulier puisqu’il se fera en équipe. Il y aura 2 équipes de 4, sachant qu’ils sont neuf, un aventurier ne participera pas à ce jeu. L’objectif ultime de cette épreuve s’est de rapporter les nasses qui sont immergées à 70 mètres de profondeur. Ces nasses sont reliées à une corde qui est elle-même entravée par des nœuds. La première mission c’est d’enlever les nœuds, de libérer la corde en relais et ensuite une fois que la corde est détachée, tirer la nasse et la rapporter sur la plage pour lui faire passer la ligne d’arrivée. L’équipe qui remporte la première sa nasse gagne la double récompense : le coup de téléphone à la famille et la soirée paradisiaque. Attention : 3,2,1…Go ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA : LE COMBAT DES HEROS du 27 avril 2018