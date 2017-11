Epreuve de confort : tomber à point nommé pour vous revigorer

Il reste six concurrents encore dans la course. Six aventuriers qui vont se disputer ce jeu de confort qui demande de la maitrise de soi et de concentration. L’objectif est de placer 30 pièces sur une poutre de bois à la manière de dominos. Il faut passer entre les barreaux d’une échelle horizontale mais la vraie difficulté est que la structure de la poutre bouge. Une fois les pièces de bois alignées, il faut les faire tomber comme des dominos et celui ou celle qui l’emportera sera la personne qui réussira à placer dans le petit panier en osier au bout de la poutre, le dernier domino. Bien être et douceur seront les mots qui définissent la récompense. Attention : 3, 2, 1 … Go ! Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).