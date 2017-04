Epreuve éliminatoire : les tables à bascule

Les rouges ont perdu la dernière épreuve de confort et vont donc disputer une épreuve individuelle éliminatoire ! L’aventurier qui perdra ce jeu devra quitter l’aventure Koh-Lanta sur le champ. Denis Brogniart accueille les Bokor et leur annonce que ce n’est pas leur force physique qui fera la différence mais leur force mentale ! Les rouges vont s’affronter sur le jeu des tables à bascule. Une table par personne et huit pièces à placer les unes sur les autres. Il faut tenir la table en équilibre pour faire tenir toutes les pièces. Une fois que toutes les pièces sont posées, il faut passer la ligne d’arrivée pour ne pas être éliminé. L’aventurier qui arrive dernier quittera l’aventure immédiatement. Alors, qui sera le membre des rouges à partir à l’issue de l’épreuve ? Extrait de Koh-Lanta Cambodge - Emission 7 - Vendredi 21 Avril 2017 sur TF1.