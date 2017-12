Epreuve mythique des poteaux : Magalie, André, Tiffany. Qui résistera ? (en intégralité)

C'est parti ! Magalie, Tiffany et André s'apprêtent à vivre la dernière épreuve de l'aventure : les mythiques poteaux. L'objectif pour chacun est de rester dessus le plus longtemps possible. Le gagnant aura la lourde tâche de choisir son finaliste pour affronter le jury final lors du conseil qui se tiendra quelques heures plus tard. Les naufragés se placent, ça commence... Près d'une heure, ils sont toujours focalisés sur leur objectif : la victoire. L'endurance est donc plus que jamais au rendez-vous. Regardez ! Extrait REPLAY de la finale de KOH-LANTA FIDJI du 15 décembre 2017