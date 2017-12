EXCEPTIONNEL ! Sur les poteaux, la victoire revient à…

Ils ne sont plus que trois à prétendre à la victoire. Les minutes défilent : Tiffany, Magalie et André peuvent tous les trois encore prétendre à la victoire de Koh-Lanta. Cela fait deux heures déjà que les aventuriers se tiennent sur les poteaux et ils sont tous les trois, Magalie, André et Tiffany sont dirigés vers votre rêve, celui de gagner. Mais l’épreuve va se compliquer : la surface de la plateforme de leur poteau va se réduire. C’est la partie avant qui va tomber. Ça s’est joué à quelques dixièmes de seconde près. Magalie et Tiffany tombent en même temps. Et là… je vous laisse découvrir ce qui va se passer… Et le déséquilibre d’André résiste une seconde de plus par rapport à ses adversaires. Ce qui donne la victoire des poteaux à André après avoir tenu 2 h 07 ! Cette victoire donne droit à André de choisir sa finaliste : Magalie ou Tiffany ? Quoiqu’il arrive André et l’autre finaliste seront face au jury final qui décidera le grand vainqueur de Koh-Lanta Fidji. Extrait REPLAY de la finale de KOH-LANTA FIDJI du 15 décembre 2017