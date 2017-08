Exclu. Alexia Laroche-Joubert sur le Choc des générations : « Les préjugés n’ont pas la vie dure ! »

Le Choc des générations, c’est la grande nouveauté de Koh-Lanta : Fidji. Jeunes et anciens seront répartis dans les deux équipes et s’affronteront lors des épreuves. Les jeunes, qui ont moins de trente ans, sauront-ils se montrer organisés et réfléchis ? Les anciens de leur côté, qui ont plus de trente ans, pourront-ils rivaliser physiquement dans les épreuves face à la fougue de la jeunesse ? Alexia Laroche-Joubert, productrice de l’émission, nous livre quelques éléments de réponse en exclusivité dans cette vidéo. Rendez-vous le 1er septembre, à partir de 20h55 sur TF1, pour en savoir plus.