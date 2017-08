Exclu. Alexia Laroche-Joubert : « Les Rouges sont plus réfléchis »

Jeunes contre anciens, c’est le concept que Koh-Lanta : Fidji proposera aux téléspectateurs à partir du vendredi 1er septembre sur TF1. Les jeunes, qui ont moins de trente ans, composeront l’équipe jaune et les anciens, qui ont plus de trente ans, composeront l’équipe rouge. Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l’émission, a accepté de nous donner en interview quelques indications sur chaque équipe et on vous dévoile aujourd’hui en exclusivité les caractéristiques des dix aventuriers rouges !