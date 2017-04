EXCLU - Les bleus reçoivent une bouteille surprise !

Vendredi dans Koh-Lanta, les aventuriers vont découvrir une bouteille surprise au bord de leur campement. Chez les bleus, c'est le choc ! Vincent lit le message qui se trouvait à l'intérieur de la bouteille : l'un d'entre eux va devoir affronter le représentant des rouges ! C'est un duel qui s'annonce épique. Et attention, l'aventurier choisi aura son destin et celui de toute sa tribu entre ses mains... C'est un dilemme important pour les Takeo. Qui vont-ils désigner ? Qui partira à l'affrontement ? Et qui sera le représentant des rouges ? Toutes les réponses à ces questions vendredi à 20h55 sur TF1 dans Koh-Lanta Cambodge !