Exclu. Denis Brogniart ému aux larmes aux Fidji

En voyageant pour Koh-Lanta, Denis Brogniart a vu des paysages magnifiques, uniques. Mais il l’assure : jamais il n’avait vu d’endroit semblable aux îles Fidji. C’est là, à près de 17 000 kilomètres de la France, que les vingt aventuriers de Koh-Lanta vont devoir apprendre à survivre. Confrontés à une nature sauvage et luxuriante, ils sont officiellement les aventuriers qui seront allés le plus loin dans l’histoire de l’émission. Les Fidji, une destination incroyable, exceptionnelle dont Denis Brogniart vous parle dans cette vidéo exclusive. Et ne manquez pas le lancement de Koh-Lanta : Fidji, vendredi 1er septembre, à partir de 20h55 sur TF1 !