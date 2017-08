Exclu. Denis Brogniart : "Le Paradis perdu va bouleverser les équilibres établis au départ"

L’une des grandes nouveautés de Koh-Lanta : Fidji, c’est le Paradis perdu, une île sauvage et inhabitée sur laquelle deux aventuriers pourront se rendre chaque semaine. Il s’agira à chaque fois d’un Jaune et d’un Rouge. Sur cette île, ils partiront à la recherche de coffres dissimulés dans cette nature luxuriante. Onze coffres sont cachés sur le paradis perdu et tous renferment des éléments qui pourraient servir à ceux qui les trouveront dans la suite de l’aventure. Pour MYTF1, Denis Brogniart revient en exclusivité sur ce nouveau lieu intriguant et mystérieux.