EXCLU - Koh-Lanta, La Légende : Claude, Clémentine, Laurent, Coumba, Clémence, Patrick, Karima, Ugo, Alix

En exclusivité sur MYTF1, les aventuriers se préparent pour cette édition anniversaire de "Koh-Lanta, La Légende". Claude, 42 ans, Finaliste en 2010 et 2012, 17 victoires, Clémentine, 29 ans, Finaliste, Koh-Lanta Cambodge en 2017. Laurent, 39 ans, Gagnant Koh-Lanta La Nouvelle Edition en 2014. Sam, 23 ans, Koh-Lanta, L'île des Héros en 2020. Coumba, 38 ans, épreuve de l'orientation en 2010 et 2012, Clémence, 36 ans, double gagnante en 2005 et en 2018, Patrick, 51 ans, Finaliste Koh-Lanta Palau en 2009, Karima 32 ans, Koh-Lanta Thailande en 2016, Ugo, 40 ans, Gagnant de Koh-Lanta Malaisie en 2012, Alix, 30 ans, Koh-Lanta Les 4 Terres en 2020.