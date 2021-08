EXCLU - Koh-Lanta, La Légende - Les premières minutes de l'épisode 01

En exclusivité sur MYTF1, découvrez les premières minutes de l'épisode 01 de Koh-Lanta, La Légende. Ils pensaient tout connaître de Koh Lanta, mais rien ne va pas se passer comme prévu. Ces compétiteurs sont parmi les plus aguerris et les meilleurs connaisseurs de Koh Lanta et pourtant, ils vont toutes et tous être surpris, décontenancés même par les nouveautés qui les attendent. Koh-Lanta, La Légende, Tous les mardis soirs à 21h05 sur TF1 à partir du 24 août 2021.