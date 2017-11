Exclusif ! Interview d’un des aventuriers éliminés de l’émission 11

ATTENTION SPOILER - – Les Aventuriers de la tribu blanche ont décidé d’éliminer un des leurs, et leur sentence est irrévocable. La flamme s’est éteinte pour ce binôme d’aventuriers. Leur destin était lié depuis le tirage au sort de l’épreuve de confort. A ce stade de l’aventure, des binômes ont été désignés par tirage au sort pour le meilleur et pour le pire de l’aventure. Un aventurier a entraîné l’autre dans sa chute. Leur sortie est dure à digérer. Un de ces deux aventuriers a cumulé beaucoup de votes ce soir, conséquence de multiples revirements et des paroles non tenues. L’aventurier qui subit cette chute sort frustré de cette aventure de n’avoir pas pu aller encore plus loin et surtout de sortir à cause des votes de son binôme. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 17 NOVEMBRE 2017 (Emission 11).