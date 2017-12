Exclusif ! Interview de l’éliminé de la demi-finale de Koh-Lanta Fidji

ATTENTION SPOILER - Les aventuriers de la tribu blanche ont décidé d’éliminer un des leurs et leur sentence est irrévocable. Ce conseil encore une fois fut tendu entre les jeunes et les anciens. Marguerite, André, Sandrine, Magalie et Tiffany ont décidé en deux scrutins d’éliminer cet aventurier déçu de quitter l’aventure à la porte de la course d’orientation, l’épreuve dont elle rêvait depuis le début de la compétition. L’aventurier a tout de même essayé de sauver sa peau en mettant en place une stratégie de bluff. Les jeunes avouent avoir été troublés et avoir eu un doute jusqu’au conseil. Cet aventurier aura jusqu‘à la dernier minute joué sa dernière carte. Ce concurrent part aux portes de la finale, son ultime coup de bluff n’a pas fonctionné…