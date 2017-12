Exclusif ! Interview de Tiffany, finaliste de Koh-Lanta Fidji (SPOILER)

Du haut de ses 22 ans, la jeune étudiante en art dramatique n’était pas du tout dans son élément au début de l’aventure. Mais elle s’est battue contre ses phobies, contre les intempéries et contre le clan des anciens qui a tout fait pour l’éliminer. Votes après votes, Tiffany s’est sauvé et sa rage de vaincre en a été décuplée. Redoutable compétitrice dans les épreuves, fine stratège sur le camp pour tromper ses adversaires, Tiffany a gagné ses galons d’aventurière et elle a en plus construit une amitié indéfectible avec sa complice Magalie, jusqu’à lui donner son collier lors d’un conseil. Une rareté dans Koh-Lanta. Tiffany répond à nos questions et nous dit comment elle a vécu cette incroyable épopée. Son interview en exclusivité sur MYTF1