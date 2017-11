Exclusif ! Interview de l'éliminé de l’émission 12

ATTENTION SPOILER – Les aventuriers de la tribu blanche ont décidé d’éliminer un des leurs et leur sentence est irrévocable. Ils étaient 5 aventuriers à voter ce soir lors de ce 12è conseil : Marguerite, Romain, Sandrine, Magalie et Tiffany. Pour rappel, Mélanie a dû quitter l’aventure sur avis médical, blessée à la cuisse. Cet aventurier est très déçu de partir à cette étape de l’aventure. Ce concurrent était venu à Koh-Lanta dans l’objectif de gagner. Mais il n’avait pas les cartes en main et n’a pas pu prendre son destin en main. Mais cet aventurier part fier de lui, fier de son parcours dans l’aventure. Romain s’en va. C’est un retournement de situation sans précédent. Sur un siège éjectable après le dernier conseil, Magalie et Tiffany ont désormais l’occasion de reprendre leur destin en main. En partant Romain confie son vote à Sandrine. Extrait du REPLAY de KOH-LANTA FIDJI du 24 NOVEMBRE 2017 (Emission 12).