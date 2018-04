EXIL – Interview du sortant du duel (Ep.6)

C’est au cinquième duel de ce combat des héros que cette aventurière a affronté une adversaire de taille : Raphaële VS Clémentine. Seule la gagnante peut regagner L'île de l'Exil et espérer réintégrer l'aventure après la réunification. Ce soir c’est Clémentine qui sort vainqueur de cet avant-dernier duel. Raphaële a remporté trois duels de suite face à Julie, Cédric puis Tiffany. Face à Clémentine, la Languedocienne n’a pas su y faire. Cette fois, la partie est vraiment terminée pour Raphaële. Coup dur pour Raphaële. Elle tombe à un duel de la fin de ces affrontements. Mais la Languedocienne a prouvé son courage et sa ténacité. Elle a brillé sur les duels et elle a tenu longtemps seule sur la plage déserte de l’Exil. L’aventurier nous confie ses premières impressions.