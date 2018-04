EXIL : Interview du sortant (SPOILER) (Ep.5)

C’est le quatrième duel de ce combat des héros. Julie VS Chantal puis Julie VS Raphaële, Raphaële VS Cédric et ce dernier Raphaële VS Tiffany. Seule la gagnante peut regagner L'île de l'exil et espérer réintégrer l'aventure après la réunification. Ce soir Raphaële vainqueur du dernier duel contre Cédric, s’est opposée à Tiffany, éliminée lors du dernier conseil (épisode 4). L’objectif de ce duel était de construire un édifice de trois étages. Cette épreuve demande de la concentration. La première aventurière à réaliser cet édifice, l’emportait. Et c’est une nouvelle fois Raphaële qui a remporté ce quatrième duel de la saison, et le troisième duel consécutif pour Raphaële. Cette fois, la partie est vraiment terminée pour Tiffany. L’aventurier nous confie ses premières impressions.